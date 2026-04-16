«Байкал Сервис» почти в два раза нарастил объемы грузоперевозок на новых территориях

Такие данные привела транспортная компания по итогам первого квартала 2026 года.

Такие данные привела транспортная компания по итогам первого квартала 2026 года.

По словам территориального директора по продажам ООО «Байкал-Сервис ТК» Александра Шавочкина, повышение деловой активности и развитие промышленности на новых территориях стимулировало спрос на своевременную доставку грузов.

Клиенты компании в этом направлении отправляют грузы со всей России. Существенную долю отправлений составляют запчасти, оборудование и строительные материалы.

— Новые территории обладают большим промышленным и сельскохозяйственным потенциалом. Комплексная программа их социально-экономического развития включает в себя приоритетные государственные мероприятия, в том числе по восстановлению, развитию и интеграции инфраструктурных объектов в транспортно-логистическую сеть страны, — отметил Александр Шавочкин. — По прогнозам компании, потребность новых регионов в качественной доставке груза в ближайшие годы будет только расти. Так, например, по итогам первого квартала 2026 года объемы грузоперевозок «Байкал Сервиса» в этом направлении (по сравнению с прошлым годом) увеличились почти в 2 раза.

— Байкал Сервис" планомерно расширяет филиальную сеть на новых российских территориях. В апреле 2023 года был открыт филиал в Луганске, в июле 2025 года — в Мелитополе, а в августе — в Донецке. Кроме того, в настоящее время компания осуществляет адресный забор и доставку груза в Бердянске и Мариуполе. На этот год в Мариуполе запланировано открытие терминала. Открытие подразделений в этих городах стало закономерным ответом на запросы клиентов. До их открытия они могли либо оформить адресную доставку, либо самостоятельно доставлять грузы в Ростов‑на‑Дону, — сообщил Александр Шавочкин. — С запуском новых филиалов клиенты получили доступ ко всем основным услугам и акциям компании, что открыло дополнительные возможности для развития бизнеса и роста грузооборота.

Он добавил, что по итогам первого квартала 2026 года (по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом) объемы отправлений в Луганске увеличились на 17%, в Мелитополе — на 78%.