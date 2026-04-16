«Байкал Сервис» почти в два раза нарастил объемы грузоперевозок на новых территориях

— Байкал Сервис" планомерно расширяет филиальную сеть на новых российских территориях. В апреле 2023 года был открыт филиал в Луганске, в июле 2025 года — в Мелитополе, а в августе — в Донецке. Кроме того, в настоящее время компания осуществляет адресный забор и доставку груза в Бердянске и Мариуполе. На этот год в Мариуполе запланировано открытие терминала. Открытие подразделений в этих городах стало закономерным ответом на запросы клиентов. До их открытия они могли либо оформить адресную доставку, либо самостоятельно доставлять грузы в Ростов‑на‑Дону, — сообщил Александр Шавочкин. — С запуском новых филиалов клиенты получили доступ ко всем основным услугам и акциям компании, что открыло дополнительные возможности для развития бизнеса и роста грузооборота.