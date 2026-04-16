«Байкал Сервис» почти в два раза нарастил объемы грузоперевозок на новых территориях

Такие данные привела транспортная компания по итогам первого квартала 2026 года.
По словам территориального директора по продажам ООО «Байкал-Сервис ТК» Александра Шавочкина, повышение деловой активности и развитие промышленности на новых территориях стимулировало спрос на своевременную доставку грузов.
Клиенты компании в этом направлении отправляют грузы со всей России. Существенную долю отправлений составляют запчасти, оборудование и строительные материалы.
— Новые территории обладают большим промышленным и сельскохозяйственным потенциалом. Комплексная программа их социально-экономического развития включает в себя приоритетные государственные мероприятия, в том числе по восстановлению, развитию и интеграции инфраструктурных объектов в транспортно-логистическую сеть страны, — отметил Александр Шавочкин. — По прогнозам компании, потребность новых регионов в качественной доставке груза в ближайшие годы будет только расти. Так, например, по итогам первого квартала 2026 года объемы грузоперевозок «Байкал Сервиса» в этом направлении (по сравнению с прошлым годом) увеличились почти в 2 раза.
— Байкал Сервис" планомерно расширяет филиальную сеть на новых российских территориях. В апреле 2023 года был открыт филиал в Луганске, в июле 2025 года — в Мелитополе, а в августе — в Донецке. Кроме того, в настоящее время компания осуществляет адресный забор и доставку груза в Бердянске и Мариуполе. На этот год в Мариуполе запланировано открытие терминала. Открытие подразделений в этих городах стало закономерным ответом на запросы клиентов. До их открытия они могли либо оформить адресную доставку, либо самостоятельно доставлять грузы в Ростов‑на‑Дону, — сообщил Александр Шавочкин. — С запуском новых филиалов клиенты получили доступ ко всем основным услугам и акциям компании, что открыло дополнительные возможности для развития бизнеса и роста грузооборота.
Он добавил, что по итогам первого квартала 2026 года (по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом) объемы отправлений в Луганске увеличились на 17%, в Мелитополе — на 78%.