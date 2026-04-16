Цены на шашлык взлетели на 11% перед началом сезона пикников

Россияне, готовясь к началу долгожданного шашлычного сезона, столкнулись с ощутимым ростом цен на все необходимые атрибуты для традиционного пикника. Как сообщает портал Город Прима, ссылаясь аналитиков сервиса «Чек Индекс», средний чек на шашлычный набор в начале апреля составил 4 986 рублей, превысив прошлогодние показатели на 11%.
Наибольший рост цен затронул ключевые компоненты пикника. Стоимость мяса для шашлыка выросла на 6% и теперь составляет в среднем 668 рублей за кг. Примечательно, что на фоне подорожания спрос на мясо незначительно снизился — россияне стали покупать его на 4% реже.
Солидно подорожали и сопутствующие товары: средства для розжига стали дороже на 25%, достигнув отметки в 412 рублей, а древесный уголь прибавил в цене 20%, его средняя стоимость теперь составляет 325 рублей. Интересно, что, несмотря на рост цен, спрос на уголь вырос на 10% — россияне стали покупать его чаще. Стоимость шампуров увеличилась на 17%, составив в среднем 513 рублей, при этом спрос на них упал на 15%. Мангалы подорожали на 8%, их текущая средняя цена — 3 067 рублей, а частота покупок сократилась на 8%.
Большинство россиян (более 90%) предпочитают покупать мясо для пикника в обычных магазинах. Что касается мангалов, то каждый пятый покупатель выбирает онлайн-площадки. Сейчас наблюдается повышенный спрос на долговечные модели, однако ближе к пику сезона ожидается рост продаж более бюджетных, «одноразовых» вариантов.
