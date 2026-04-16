В Самарской области нашли способ не сносить дома в селе Ягодное

В Самарской области придумали, как защитить дома жителей села Ягодное Ставропольского района. Напомним, что из-за внесений в генплан 94 участка хотели исключить из границ населенного пункта. Жители опасались, что из-за этого они лишатся жилья. В ситуацию вмешался минград Самарской области.
«Министерство градостроительной политики Самарской области сформировало и представило реальные механизмы защиты жителей села Ягодное, чьи дома оказались в зоне магистральных газопроводов», — прокомментировала пресс-служба ведомства.
На встрече с жителями министр Андрей Грачев сказал, что по вопросу выработали консолидированную позицию на основе действующей правовой базы. Это поможет обеспечить безопасность газопровода и защитить имущество граждан. Позицию планируют вынести на федеральный уровень, для этого проведут совместное совещание с министерством энергетики России.