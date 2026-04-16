Силуанов рассказал, когда станет очевиден эффект повышения цен на нефть

Эффект от повышения цен на нефть можно будет оценить уже в апреле, заявил Радио РБК министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Биржевого форума Московской биржи.
«В апреле почувствуем [эффект от повышения цен на нефть], я думаю, да. В марте, действительно, мы еще не видели больших нефтегазовых доходов. Ну, в апреле — в мае, потому что после повышения цен на нефть, как правило, дополнительные нефтегазовые доходы приходят с лагом полтора-два месяца. Поэтому этот лаг как раз мы в этот период должны почувствовать», — сказал он.
В начале 2026 года на рынке энергоресурсов сложилась неблагоприятная ценовая конъюнктура: если базовый прогноз Минэкономразвития предусматривал среднегодовую цену на нефть марки Urals на уровне $59 за баррель, то по итогам января фактическая средняя цена сложилась на уровне $40 за баррель, по итогам февраля — $44,6 за баррель. В результате бюджет недополучил значительный объем нефтегазовых доходов. «Мы за два месяца чуть меньше 500 млрд руб. потратили из ФНБ (Фонд национального благосостояния. — РБК)», — говорил Силуанов.
Затем цены на нефть резко выросли на фоне операции США и Израиля против Ирана и кризиса вокруг поставок энергоресурсов через Ормузский пролив. В марте стоимость Urals доходила до $100. Средняя цена барреля нефти российской марки составила $77, следует из данных Минэкономразвития.
Силуанов 16 апреля в интервью Радио РБК также подчеркнул, что Минфин не считает нужным корректировать цену отсечения, заложенную в бюджетном правиле на 2026 год ($59 за баррель нефти марки Urals), поскольку ее уровня достаточно, чтобы «прожить». На фоне этого заявления рубль незначительно обвалился.