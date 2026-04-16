Жители юга Волгограда показали состояние придомовых дорог

Жители Красноармейского района Волгограда массово выкладывают в местном паблике фото и видео придомовых территорий. Горожане жалуются — их состояние не просто неудовлетворительное, а катастрофическое.
У дома на улице Удмуртской, 99, УК четыре года назад отремонтировала часть придомовой территории, пообещав привести в порядок остальное на следующий год. Да так и забыла о своем обещании, делятся жители 9-этажки.
В результате в дождливую погоду даже такси вызвать не удается: водители не хотят рисковать своими автомобилями, которые того и гляди «утонут» в огромных лужах.
Продемонстрировали горожане и подход к станции «Шпалопропитка» — путь к платформе залит водой, пробираться сотням пассажиров приходится по проложенным в грязевом месиве обочин узеньким дощечкам.
«Люди платят налоги, покупают билеты. Но вынуждены буквально прыгать по кочкам, рискуя травмами. Особенно тяжело приходится пожилым и родителям с колясками», — рассказывают местные жители.
В мэрии накануне пояснили: работы по обновлению дворовых проездов уже начаты на большинстве запланированных к ремонту территорий. В 2026 году они пройдут у домов:
на проспекте Героев Сталинграда, 5, 7, 9, 11, 29, 35 и 37;
на улице 50 лет Октября, 3;
на улице Остравской, 18 и 20;
на бульваре Энгельса, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25.
«Всего обновлению подлежат придомовые проезды у 17 МКД. Общая площадь нового покрытия составит более 21 тысячи квадратных метров. Завершить работы подрядчик должен до 1 сентября 2026 года», — уточняют в горадминистрации.
