Силуанов заявил о необходимости «частного духа» в госкомпаниях

Минфин России выступает за увеличение доли частного капитала в государственных компаниях, заявил министр финансов Антон Силуанов на Биржевом форуме Мосбиржи. Трансляцию вел ТАСС.
«Чтобы в наших госкомпаниях было больше “частного духа”, а соответственно, это заинтересованность в IPO, SPO», — отметил министр.
По словам Силуанова, уже в 2026 году Минфин подготовит предложения по первичному размещению акций. Ведомство сформировало перечень госкомпаний и направило его в правительство на согласование. Удачным примером министр назвал размещение акций «Дом.РФ».
В 2025 году группа «Дом.РФ» провела первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже и привлекла от инвесторов 25 млрд руб. Общий объем размещенного пакета (10,1%) оценивался в 31,7 млрд руб. Сделка прошла по верхней границе изначально установленного ценового диапазона — 1750 ₽ за бумагу. Доля государства в капитале снизилась до 89,9%.
