«Красный пищевик» разработал аналог известного шоколадного драже

МИНСК, 16 апр — Sputnik. Бобруйские кондитеры разработали более полусотни новых рецептов для замещения импорта в прошлом году, заявил директор ОАО «Красный пищевик» Игорь Кисель на международном симпозиуме кондитеров в Минске.
Например, в числе новинок совсем скоро появится на прилавках магазинов аналог драже M&M's.
В мае выйдет новинка (…) Мы уже изучили спрос нашего покупателя, и теперь будем выпускать (драже — Sputnik) в полипак.
Он добавил, что новинка будет выходить в 50-граммовых упаковках в двух вариантах — с молочным шоколадом в йогуртовой или цветной глазури. Новое драже называется «Джойцы».
По его словам, сегодня продукция предприятия экспортируется в 14 стран мира, порядка 75−80% поставляется в Россию. Несмотря на это, прорабатывается выход на новые рынки сбыта.
«В прошлом году мы открыли для себя рынок Таджикистана (…) На перспективу рассматриваем страны Дальней дуги. Уже прорабатываем вопрос по поставке нашей продукции в Бангладеш», — сказал директор ОАО.