В Башкирии изменились цены на продукты

По данным на 13 апреля, некоторое снижение цен продемонстрировали морковь, бананы, вареная колбаса, гречневая крупа, свежие огурцы, творог, сливочное масло, сахар, свежие помидоры, подсолнечное масло, макароны, мука, куры, мороженая рыба, сыры и другие продукты. За неделю они стали дешевле на 0,09 — 2,26 процента.
И, наоборот, «подросли» в стоимости картофель, свекла, свежая капуста, яйца, яблоки, пшено, соль, свинина, баранина, говядина, репчатый лук, молоко, кефир и другие продукты. Рост цен на эти продукты составил 0,16 — 3,94 процента.
Неизменными за это время остались в республике только цены на черный чай, ржаной хлеб и хлеб из смеси муки ржаной и пшеничной — в среднем 1371 и 97,65 рубля за килограмм.
Ранее Башинформ сообщил о том, что по итогам февраля и марта 2026 года потребительская активность снизилась в большинстве макрорегионов России.