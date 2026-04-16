Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии изменились цены на продукты

Статистики Башкирии сообщили об очередном изменении средних потребительских цен на отдельные виды товаров.

Источник: Башинформ

По данным на 13 апреля, некоторое снижение цен продемонстрировали морковь, бананы, вареная колбаса, гречневая крупа, свежие огурцы, творог, сливочное масло, сахар, свежие помидоры, подсолнечное масло, макароны, мука, куры, мороженая рыба, сыры и другие продукты. За неделю они стали дешевле на 0,09 — 2,26 процента.

И, наоборот, «подросли» в стоимости картофель, свекла, свежая капуста, яйца, яблоки, пшено, соль, свинина, баранина, говядина, репчатый лук, молоко, кефир и другие продукты. Рост цен на эти продукты составил 0,16 — 3,94 процента.

Неизменными за это время остались в республике только цены на черный чай, ржаной хлеб и хлеб из смеси муки ржаной и пшеничной — в среднем 1371 и 97,65 рубля за килограмм.

Ранее Башинформ сообщил о том, что по итогам февраля и марта 2026 года потребительская активность снизилась в большинстве макрорегионов России.