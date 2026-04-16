Крыму и еще 15 регионам списали часть долгов по кредитам

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости Крым. Правительство списало часть задолженности по бюджетным кредитам Крыму и еще 15 регионам. Об этом сообщает пресс-служба кабмина РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Списание позволит регионам высвободить дополнительные ресурсы на улучшение условий работы региональной экономики и повышение качества жизни граждан», — проинформировали в правительстве.

В список вошли регионы, направившие значительную часть своих средств на выполнение мастер-планов городов, совершенствование ЖКХ, обновление общественного транспорта. Это республики Бурятия, Калмыкия, Крым, Северная Осетия, Хакасия, Красноярский край, а также Волгоградская, Ивановская, Иркутская, Курганская, Новгородская, Орловская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Тверская области. Общая сумма списания — 31 млрд рублей.

«Правительство продолжает укреплять финансовые возможности регионов, которые активно реализуют у себя инфраструктурные проекты и формируют привлекательные условия для инвесторов», — заявил Михаил Мишустин.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше