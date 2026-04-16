Жители Пермского края могут зарегистрироваться на забег СберПрайм Зелёный Марафон

Соревнования охватят 60 российских городов от Владивостока до Калининграда. Ожидается, что на старт выйдут свыше 140 тыс. участников.
По традиции Марафон станет благотворительным. Все средства от добровольных пожертвований поступят в Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». На собранные средства некоммерческие организации откроют программы подготовки к школе для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства.
В этом году СберПрайм Зеленый марафон пройдет на спортивной части набережной Камы, а стартовый городок разместится около большого амфитеатра.
Участников ждут дистанции: 420 м и 4,2 км. В течение всего дня для зрителей и болельщиков пройдут праздничные концерты и другие спортивно-развлекательные активности, программа мероприятия дополнится экологическими и благотворительными акциями.
Для того, чтобы принять участие в мероприятии, необходимо пройти регистрацию на сайте Зеленого Марафона. Участие в мероприятии бесплатное, всем спортсменам обязательно с собой нужно иметь оригинал медицинской справки.
Ольга Калинина, заместитель управляющего Пермским отделением Сбербанка:
«По традиции целью Зеленого марафона является не только популяризация спорта и здорового образа жизни, он проходит совместно с благотворительным фондом “Вклад в будущее”, поддерживающим инклюзивное образование для особых детей. Я приглашаю всех любителей бега, принять участие в нашем благотворительном семейном празднике, который мы постараемся сделать интересным и запоминающимся для всех участников».
Возрастная маркировка на участие в забегах 7+.
