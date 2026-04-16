В Башкирии стало больше миллиардеров и миллионеров

Стало известно, сколько в Башкирии живёт миллионеров и миллиардеров. Как сообщили в УФНС по РБ, доходы в размере более 1 млрд руб. заявили 25 жителей республики, свыше 1 млн руб. в 2025 году получили более 101 тыс. человек.
Годом ранее миллиардеров было 21, а миллионеров — 87 тыс.
Всего от граждан поступило 483 тыс. деклараций НДФЛ, это на 3% меньше, чем за 2024 год.
Сумма налога по представленным декларациям составила более 3,61 млрд руб. — на 32%, или 874 млн руб. больше, чем годом ранее.
Это доходы помимо зарплаты (НДФЛ с которой сразу оформляется в бухгалтерии) — продажа недвижимости или другого имущества, и, например, выигрыши в лотерею. Также с некоторых пор налогом облагается процент с вкладов.
Вместе с тем жители региона активно пользуются налоговыми вычетами. В 2025 году инспекции получили почти 56,5 тысяч заявлений, что на 82% (или на 25,55 тыс. заявлений) больше, чем в 2024 году.