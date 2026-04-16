Крупные водохранилища на севере Казахстана наполнены на 100%

Сегодня, 16 апреля 2026 года, в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации (МВРИ) Казахстана предоставили информацию о ситуации на водохранилищах на севере Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве заявили, что в Акмолинской области пройден пик половодья.

В результате крупные водохранилища региона наполнены на 100%

Пресс-служба МВРИ РК

Согласно предоставленной информации, в общей сложности в них собрано 670 млн кубометров воды:

  • в Астанинском водохранилище — 412,82 млн кубометров,
  • в Селетинском водохранилище — 230 млн кубометров,
  • в Чаглинском водохранилище — 28 млн кубометров.

Уточняется, что в текущем году в бассейнах крупных рек Акмолинской области весеннее половодье началось в третьей декаде марта.