Силуанов рассказал, какой рубль нужен Минфину

Минфин прежде всего заинтересован в предсказуемости рубля, заявил в интервью Радио РБК министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Биржевого форума Московской биржи.
«Мы не заинтересованы ни в крепком, ни в слабом рубле. Мы заинтересованы в предсказуемости. У нас более высокие цены на нефть, более крепкий рубль. Поэтому главное, чтобы рублевая цена доходов от реализации углеводородов была близкая к тем плановым значениям, которыми начинают бюджет», — сказал министр.
В конце прошлого года Bloomberg сообщил, что с начала 2025 года рубль укрепился по отношению к доллару на 45%. Среди факторов, которые оказали поддержку российской валюте, агентство указало падение спроса на иностранную валюту из-за санкций и высокую ключевую ставку.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников прогнозировал, что в ближайшие годы курс рубля станет еще более устойчивым. По словам министра, старый курс рубля, к которому привыкли все, в том числе экспортеры, был результатом постоянного оттока капитала по разным каналам.
Аналитики «БКС Мир инвестиций» ждут «сверхкрепкий» рубль уже во втором квартале 2026 года. По данным брокера, положительное влияние на курс национальной валюты оказывает отсутствие покупок Минфина на валютном рынке, а также высокие цены на нефть.
