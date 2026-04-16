Новые электробусы МАЗ выехали на улицы Санкт-Петербурга

Ранее сообщалось, что это самая масштабная партия серийных электробусов, поставленных в Санкт-Петербург. 100 электробусов будут курсировать по маршрутам в разных районах города.
«Поэтапный выход на линии сразу ста новых электробусов — это важный шаг к современному, экологичному и удобному общественному транспорту, создание которого входит в нашу программу десяти приоритетов развития Петербурга», — цитирует губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова Telegram-канал автозавода.
Производство низкопольного электробуса с ночной зарядкой МАЗ 303Е23 было полностью локализовано в рамках Союзного государства. Он состоит из комплектующих, которые произведены на предприятиях Беларуси и России.
Машина оснащена энергоэффективной батареей с запасом хода не менее 240 км. Таким образом подзарядка осуществляется в ночное время.
Вариант исполнения для Санкт-Петербурга дополнен системой приоритетного проезда, камерой контроля состояния водителя с виброоткликом, а также интегрированными сервисами оплаты, навигации и информирования пассажиров.