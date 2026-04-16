В Прикамье остановился рост средней цены на бензин абсолютно всех марок

В Пермском крае остановился недельный рост средней цены всех марок автомобильного топлива. Самым дорогим на заправках региона остался литр бензина АИ-98.
По данным Росстата, бензин марки АИ-92 остался на уровне 63,27 ₽, АИ-95 — 68,37 ₽, АИ-98 −94,16 ₽ Средняя цена за литр автомобильного бензина по-прежнему составляет 66,47 ₽
В ПФО самый дорогой бензин на заправках Нижегородской области — 66,54 (+0,02) руб. В целом по России средняя цена на литр автомобильного топлива за неделю выросла с 66,85 до 66,91 ₽, в Приволжском округе — с 65,05 до 65,13 ₽
Дизельное топливо в Прикамье, как и неделю назад, стоит 78,49 ₽ за литр. В ПФО к 13 апреля средняя цена «дизеля» поднялась с 74,66 до 74,70 ₽ В целом по России рост составил 7 коп. до 77,94 ₽
Росстат проводит мониторинг цен автомобильного и дизельного топлива на 1,8 тыс. заправочных станций в 280 городах страны.