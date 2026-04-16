Цены на мясо в Казахстане планируют зафиксировать

АСТАНА, 16 апр — Sputnik. Говядину по фиксированной цене 3 275 тенге за килограмм обязались продавать казахстанские животноводы.
Министерство торговли и интеграции, Минсельхоз и Союз животноводов подписали подписан меморандум о сотрудничестве, направленный на реализацию мер по стабилизации цен на мясо говядины.
В рамках заключенного меморандума Союз животноводов Казахстана принял на себя обязательства:
- обеспечить приоритетное насыщение внутреннего рынка мясной продукцией и недопущение дефицита;
- организовать поставку не менее 15% от экспортного объема говядины на внутренний рынок через торговые сети;
- координировать деятельность аккредитованных экспортеров по поставкам мяса на внутренний рынок;
- обеспечить поставку говядины на внутренний рынок по фиксированной отпускной цене производителей на уровне 3 275 тенге за кг без учёта налога на добавленную стоимость.
«Указанная цена является отпускной ценой производителей и не отражает конечную стоимость продукции в розничной реализации», — отмечается в сообщении.
При этом в Минторговли добавили, что на формирование розничной цены дополнительно влияют «сопутствующие издержки, включая транспортировку, хранение, погрузочно-разгрузочные работы, а также иные операционные расходы, возникающие на пути от производителя до торговой точки».
Минсельхоз в соответствии с документом рассматривает предложения отрасли при формировании госполитики, а также при условии полного обеспечения внутреннего рынка — возможность увеличения экспортных квот в установленном порядке.
Со своей стороны Минторговли торговли и интеграции будет мониторить цены на внутреннем рынке, координировать взаимодействие с торговыми сетями и содействует заключению прямых договоров, а также контролирует соблюдение допустимого уровня торговой надбавки.