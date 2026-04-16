Ждать ли в Беларуси роста цен на шоколад в 2026 году? В «Белгоспищепроме» ответили

Во время международного симпозиума кондитеров в Минске председатель концерна «Белгоспищепром» Олег Жидков заявил, что роста цен на кондитерские изделия в Беларуси в 2026 году не прогнозируется. По его словам, рынок какао показывает обратный тренд — цены пошли на спад.

Жидков утверждает, что пик роста цен на какао уже пройден: максимальных значений они достигли в 2025 году. В первом квартале 2026-го, по его данным, закупки идут по ценам, которые в 3−3,5 раза ниже прошлогодних, передало информагентство БелТА.

На этом фоне, пояснил он, оснований для дальнейшего повышения цен на шоколад и другую кондитерскую продукцию нет. По крайней мере, в этом году.

Ранее Smartpress.by писал, что шоколад входит в число продуктов, которые из-за климатических изменений рискуют стать дефицитными, заметно подорожать или изменить вкус. Тогда речь шла о нарастающем дефиците какао-бобов, «шринкфляции» и замене части ингредиентов в привычной кондитерке.

Еще один сигнал появился летом 2025 года. Smartpress.by со ссылкой на данные экспертов сообщал, что цена на какао выросла более чем на 300% за полтора года, а одной из главных причин назывались жара и проблемы с урожаем в Гане и Кот-д’Ивуаре.