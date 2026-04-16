Клишас и Клепач поспорили о месте бога в экономике

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда и главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач сошлись во мнении, что «православной экономики» быть не может, однако разошлись во мнениях о том, можно ли определить место для бога в экономических отношениях. Дискуссия происходила на полях конференции «Вера и дело-2026», передает корреспондент РБК.
«Квартиры все меньше и дороже, ипотечные платежи все больше. На стоимость квартиры и издержки — сверху еще три-четыре “конца”. Это по-христиански или как? Давайте это обсуждать», — призывал участников дискуссии глава СПЧ Валерий Фадеев.
Отвечая на вопрос «есть ли в экономике место для бога», Клишас ответил, что по его мнению, нет, пояснив, что эти вещи «живут в абсолютно разных измерениях». «Когда мы говорим о боге, о морали, о нравственной среде, мы обращаемся к внутреннему выбору человека. Экономика — это все-таки больше про довлеющие над человеком законы», — пояснил он. Сенатор привел в пример банк, который, какими бы православными ни были его руководители, подчиняется определенным экономическим законам и нормам: «И бог находится немного в другом измерении».
Он также высказал уверенность, что при смешении морали, нравственности и права возникает правовой нигилизм. «Потому что право — это должное поведение через функционирование государства. А когда мы говорим о боге, о религии, мы обращаемся к внутреннему состоянию человека, к его внутреннему выбору. И это вещи, которые находятся на разных уровнях», — заключил он.
Ему возразил Андрей Клепач, который подчеркнул, что в рамках хозяйствования отношение к людям, к земле, если речь идет, например, о фермерских хозяйствах, может быть православным. Он привел в пример два хозяйства в Белгородской области: одно, по его словам, давало большой урожай и прибыль, но поля были заброшенными, деревни — наполовину вымершими. Второе же приносило меньшую прибыль, но там «все работало», люди не уезжали, там были восстановлены храмы и дома культуры.
Владимир Легойда в продолжение дискуссии рассказал анекдот: «Один человек приходит к раввину и говорит: “Так и так. Верно я говорю? Раввин говорит, “Да, ты прав”. Подходит к нему второй, говорит противоположное, спрашивает: “Я же правильно всё говорю? Да, конечно, ты прав”. Подходит к раввину третий человек: “Как так может быть? Ты говоришь, что и тот и другой правы. Но они же друг другу противоречат”. Раввин ему говорит: “Знаешь, и ты тоже прав”.
Отвечая на вопрос о месте бога в экономике, Легойда привел слова английского писателя Гилберта Кита Честертона, который сказал, что религия касается всего на свете. Легойда подчеркнул, что она касается не законов напрямую, но контекста всего происходящего, а также личного измерения каждого человека. «Поэтому, конечно, в строгом смысле слова, с субъективной точки зрения, слова “православная экономика” не может быть, как не может быть православной журналистики, православной стоматологии. Но, индивидуальное отношение, мировоззрение, [религия] конечно, определяет». То есть, сама по себе экономическая составляющая может и не связана с православным мировоззрением, но общий контекст неотделим, сделал вывод представитель РПЦ.
Патриарх Кирилл в приветствии к форуму заявил, что бизнесмены-христиане, находясь на высоких руководящих должностях, формируют «образцы социально значимого поведения» и потому несут особую ответственность перед богом.
В интервью журналу Петербургского международного экномического форума в 2024 году патриарх говорил, «бывает так, что, гоняясь за богатством, люди предают друзей и разрушают семьи, но это не делает злом само богатство». Богатство, по его словам, требует осторожности, благоразумия и рассудительности.