Нижегородские самозанятые и родители в декрете смогут уйти на больничный

В Нижегородской области самозанятые граждане и мамы в отпуске по уходу за ребенком теперь имеют право на получение пособия по временной нетрудоспособности. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».
Министерство здравоохранения внесло коррективы в правила оформления больничных листов.
Теперь родитель, находящийся в декретном отпуске, может продолжать получать пособие, даже если он официально трудоустроен в других компаниях или осуществляет подработку.
Кроме того, право на оформление больничного распространяется на нижегородцев, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (для самозанятых).
Для получения такого права самозанятому необходимо уплачивать страховые взносы в течение шести месяцев. В случае болезни потребуется медицинское заключение, подтверждающее нетрудоспособность. В период болезни уплата взносов приостанавливается, при этом страховой стаж не прерывается.
Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут закрывать больничные листы через MAX.