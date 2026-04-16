Кто будет присуждать в Беларуси статус «товар Союзного государства»

Госстандарт назначен органом, который займется верификацией статуса «товар Союзного государства» в Беларуси. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.

Специалисты ведомства будут проверять полноту и достоверность документов, которые подают белорусские компании и индивидуальные предприниматели из сферы промышленности. Если сведения подтвердятся, выпускаемая ими продукция получит новый статус и попадет в соответствующий реестр.

Как ранее рассказывал Office Life, само понятие «товар Союзного государства» Совмин СГ ввел в начале этого года, чтобы дать совместной продукции преференции на рынках Беларуси и России. Предполагается, что такие товары получат преимущества при государственных закупках и смогут рассчитывать на участие в программах субсидирования. Возможно, для них будут также частично субсидировать ставки по кредитам, как с кооперационными проектами в ЕАЭС.

Также мы рассказывали, что для получения особого статуса к товару предъявляются определенные требования. Так, в его стоимости должно быть заложено не менее чем по 25% белорусских и российских составляющих. Пока преференциальные правила планируют опробовать на конкретных группах — станках, автобусах, грузовых автомобилях и микроэлектронике. В дальнейшем этот список могут расширить.

