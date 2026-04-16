Цены на корюшку в Петербурге выросли минимум на 30% в 2026 году

Сезон корюшки в Санкт-Петербурге начался с роста розничных цен на 30−40%. Причина — низкие уловы в Ладоге и Невской губе, вызванные восточными ветрами и холодной водой в Финском заливе, пишет «Фонтанка».

Источник: Коммерсантъ

Специализированные ярмарки, призванные обеспечить горожан рыбой по 400 рублей за килограмм, открылись накануне, однако реальные цены оказались заметно выше. На проспекте Просвещения мелкая корюшка продается по 300 рублей, средняя — по 700−800 рублей, крупная — по 1 100 рублей. На Дачном проспекте ценники еще выше: до 1 620 рублей за крупную рыбу.

Заместитель председателя рыболовецкого колхоза «Лигово» Дмитрий Бондарюк объясняет ситуацию погодными факторами. Из-за дефицита предложения многие точки продаж пока не открылись, а работающие вынуждены держать цены на 30−40% выше прошлогоднего уровня, подчеркнул господин Бондарюк в разговоре с «Фонтанкой».