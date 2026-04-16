Цены на корюшку в Петербурге выросли минимум на 30% в 2026 году

Специализированные ярмарки, призванные обеспечить горожан рыбой по 400 рублей за килограмм, открылись накануне, однако реальные цены оказались заметно выше. На проспекте Просвещения мелкая корюшка продается по 300 рублей, средняя — по 700−800 рублей, крупная — по 1 100 рублей. На Дачном проспекте ценники еще выше: до 1 620 рублей за крупную рыбу.