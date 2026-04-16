Экспертный совет по развитию ОЭЗ «Кулибин» одобрил проект создания производства комплектующих для хирургических комплексов

Экспертный совет по развитию особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» поддержал заявку ООО «Стандарт НН» на получение статуса резидента ОЭЗ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Заседание прошло под председательством заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова.
«Сегодня мы рассмотрели заявку компании, которая планирует создать производство комплектующих для импортозамещающего роботизированного хирургического комплекса. Авторы проектов высокотехнологичных производств всё чаще выбирают ОЭЗ “Кулибин”. Помимо преференциальных условий, площадка обладает целым рядом преимуществ. Например, наличием промышленно-производственных корпусов — готовых “под ключ” производственных площадей», — отметил Егор Поляков.
Объем инвестиций в новый проект составляет 250 млн рублей, будет создано 91 рабочее место.
Управляющей компанией ОЭЗ «Кулибин» выступает Корпорация развития Нижегородской области.
«На сегодняшний день экспертный совет одобрил 58 заявок на создание производств в ОЭЗ “Кулибин”. Общий объем инвестиций по заявленным проектам — почти 165 миллиардов рублей. Резидентом ОЭЗ “Кулибин” станет еще один проект, направленный на импортозамещение в критически важной области — производстве медицинского оборудования. Инвестору будет оказана вся необходимая поддержка для того, чтобы проект был реализован в запланированные сроки», — отметил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.
Напомним, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Кулибин» создана в мае 2020 года на территории г. о. г. Дзержинск. Сегодня дзержинская часть ОЭЗ «Кулибин» занимает площадь 724,7 га и включает государственную площадку (416,7 га), а также частные площадки: ДПО «Пластик», «Ока-Полимер» и «Синтез ОКА». Частные площадки уже обеспечены инфраструктурой. В ноябре 2025 года Правительством России подписано постановление о расширении территории ОЭЗ еще на 117,7 га за счет площадки в г. Бор. Общая площадь ОЭЗ «Кулибин» составляет 842,4 га.
Преференциальные условия ОЭЗ позволяют резидентам снизить налоговые ставки на прибыль с 25% до 2% в первые 5 лет, до 5% — в следующие 5 лет и до 14,5% — в последующие годы, а также позволяют освободить резидентов от уплаты налогов на имущество (в течение 10 лет с месяца, следующего за месяцем постановки на учет имущества) и землю (в течение 5 лет с месяца возникновения права собственности на земельный участок), а также от уплаты транспортного налога (в течение 10 лет после получения статуса резидента). Действие льготы по налогу на прибыль начинается с налогового периода, в котором резидент впервые получит прибыль.
Процедура получения статуса резидента включает в себя определение производственной площадки для реализации проекта совместно с управляющей компанией, регистрацию юридического лица на территории г. о. г. Дзержинск или м.о.г. Бор в зависимости от площадки, подачу заявки на заключение соглашения об осуществлении деятельности. Далее инвестор проходит защиту проекта на экспертном совете по развитию особой экономической зоны «Кулибин» и заключает трехстороннее соглашение с Корпорацией развития Нижегородской области и министерством экономического развития и инвестиций региона. На основании соглашения Минэкономразвития России выдает инвестору свидетельство, удостоверяющее его регистрацию в качестве резидента ОЭЗ «Кулибин».
С 2025 года «Повышение инвестиционной активности» — это один из федеральных проектов национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Задача федерального проекта — сделать так, чтобы условия для ведения бизнеса были понятными, риски распределялись между государством и инвесторами, чтобы предоставлялись системные меры поддержки для увеличения доли инвестиций в ВРП.