Экспертный совет по развитию ОЭЗ «Кулибин» одобрил проект создания производства комплектующих для хирургических комплексов

Преференциальные условия ОЭЗ позволяют резидентам снизить налоговые ставки на прибыль с 25% до 2% в первые 5 лет, до 5% — в следующие 5 лет и до 14,5% — в последующие годы, а также позволяют освободить резидентов от уплаты налогов на имущество (в течение 10 лет с месяца, следующего за месяцем постановки на учет имущества) и землю (в течение 5 лет с месяца возникновения права собственности на земельный участок), а также от уплаты транспортного налога (в течение 10 лет после получения статуса резидента). Действие льготы по налогу на прибыль начинается с налогового периода, в котором резидент впервые получит прибыль.