Адвокат сказала, как белорусам получить 13 зарплату на работе

Стало известно, в каких случаях в Беларуси на работе выплачивается 13 зарплата. Об этом рассказали в Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.
Так, по словам адвоката Виктории Романчиковой, в Беларуси на законодательном уровне не закреплено такое понятие как 13 зарплата. Однако такую выплату относят к поощрениям за труд. Фактически — это годовая премия. Однако в Трудовом кодексе у нанимателя нет обязанности таким образом поощрять работника, но есть право это сделать.
Таким образом 13 зарплата не является обязательной выплатой. И, если она есть, то условия ее начисления будут определены самим работодателем. Информацию о годовой премии могут прописать в коллективном договоре, трудовом договоре или иных локальных актах организации.
