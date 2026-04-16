Набиуллина заявила, что экономика РФ впервые столкнулась с нехваткой рабочей силы

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что из высокой ключевой ставки сделали «козла отпущения». Однако, по ее словам, не только этот показатель влияет на то, что рынок капитала в России не развивается должными темпами — существуют и другие фундаментальные причины, из-за которых люди с большими деньгами не инвестируют. Она также объяснила, почему ставки по кредитам в стране остаются высокими. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
«Сейчас нашли козла отпущения. Почему рынок капитала не развивается? Это ключевая ставка… Я согласна, ставка влияет на привлекательность рынка капитала, но это временный фактор. И временно была ставка высокая», — отметила Набиуллина в рамках Биржевого форума Московской биржи.
Она добавила, что рынок капитала в стране «не развивался теми темпами, которыми мы хотели», даже в 2023—2024 годах, когда ключевая ставка находилась на уровне 7,5%. При этом прибыль росла «огромными темпами».
По словам Набиуллиной, существуют другие фундаментальные причины, почему люди с большими деньгами не инвестируют в рынок капитала.
«Люди с большими деньгами предпочитают инвестиции, где они контролируют, принимают решения, понимают все риски. Значит на публичном рынке защита должна быть не меньше, чем когда люди вкладывают свои деньги в компании, которые они контролируют. Эти права должны быть “железобетонными”, — отметила глава ЦБ.
Кроме этого, она подчеркнула, что ~Россия впервые в своей современной истории столкнулась с нехваткой рабочей силы.~ Сейчас безработица в стране фиксируется на уровне около 2%, тогда как инфляция приближается к 10%, что, в свою очередь, говорит о перегреве экономики. Из-за это Центробанк вынужден сохранять ключевую ставку без снижения.
«Многим может казаться, что длительная жесткость денежно-кредитной политики — это какая-то аномалия, из ряда вон выходящая ситуация, потому что прошлые периоды высоких ставок были связаны с временным ухудшением внешних условий. И когда ситуация нормализовывалась, мы достаточно быстро снижали ставки», — пояснила Набиуллина.
Глава ЦБ добавила, что если раньше регулятор повышал ключевую ставку только в случае кратковременных внешних ухудшений, то теперь ситуация изменилась. ~С учетом неблагоприятной внешней среды, инфляции и нехватки рабочей силы ставка может остаться высокой надолго~.
О чем еще говорила Набиуллина?
Набиуллина также прокомментировала высокие кредитные ставки в России. Она заявила, что доступные кредиты и низкие ставки возможны только в тех странах, где наблюдается низкая инфляция.
«Не бывает стран с высокой инфляцией и с доступностью кредитов по умеренным ставкам. Поэтому наивно считать, что при более высокой цели по инфляции будут более низкие ставки. Ровно наоборот», — подчеркнула она.
При этом Набиуллина добавила, что регулятор не станет любой ценой добиваться снижения инфляции до целевых 4% уже в этом году. По ее словам, Центробанк уже сейчас может принять решения, которые опустят рост цен на желаемый уровень, однако не считает их целесообразными.
Критика ЦБ.
В последние месяцы регулятор и сама Набиуллина столкнулись с волной критики из-за проводимой денежно-кредитной политики, в том числе решений в отношении ключевой ставки. Так, в сентябре 2025 года министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о необходимости снижать ключевую ставку и ставки в экономике. Затем уже в марте вице-премьер Александр Новак упомянул, что высокая ключевая ставка серьезно ограничила доступ к инвестиционным кредитам и финансовым ресурсам.
«[Экономика] не развивается теми темпами, как ранее, именно из-за высокой ключевой ставки», — говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Центробанку следует снизить ключевую ставку минимум до 13,5% на апрельском заседании директоров. Оно состоится 24 апреля.
Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты ранее говорили, что еще одно снижение после мартовского, когда ставку установили на уровне 15%, — это ожидаемый сценарий.
«Если к концу апреля инфляция продолжит замедляться, а кредитная активность будет охлаждаться, ставка может уйти в район 14,5−14,75%. Но если инфляционные ожидания останутся высокими или рубль будет заметно слабеть, Банк России вполне может взять паузу. То есть рынок входит не в фазу быстрого смягчения, а в фазу очень аккуратной нормализации денежно-кредитных условий», — подчеркивал глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.