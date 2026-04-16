Впервые в Беларуси зарегистрирована Палата риэлторов

МИНСК, 16 апр — Sputnik. Палата риэлтеров зарегистрирована в Беларуси, основанием для этого стал закон «О риэлтерской деятельности», сообщили в министерстве юстиции страны.

Источник: Sputnik.by

Закон о риэлторской деятельности был принят весной 2025 года, в соответствии с ним в стране ликвидируется институт агентов по недвижимости, а право оказания риэлторских услуг будут иметь только риэлторы, которые вступили в Палату риэлторов и имеют соответствующий документ.

«Руководителем Палаты риэлтеров избран Геннадий Шиханцов, риэлтер “Минского городского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру”, — сообщили в Минюсте.

Там отметили, что Палата риэлтеров будет объединять профессионалов, которые будут сами формировать стандарты и правила своей деятельности. Речь также идет о том, что белорусские риэлторы будут гарантировать соответствие принимаемых решений реальным потребностям и вызовам, а также оперативно реагировать на изменения рынка.

С руководством Палаты встретился министр юстиции Евгений Коваленко. На встрече были обсуждены стратегические направления деятельности Палаты риэлтеров и задачи на ближайшую перспективу, в том числе и вопросы приема в Палату риэлтеров, отметили в Минюсте.