Силуанов: Россия сохраняет один из самых маленьких госдолгов среди стран G20

Россия уверенно держит одни из самых низких показателей государственного долга среди всех стран «Большой двадцатки». Благодаря продуманной бюджетной политике наши государственные финансы остаются устойчивыми даже в непростых условиях. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов.
«Проводимая бюджетная политика поддерживает устойчивость государственных финансов: среди стран G20 Россия занимает лидирующее место по уровню государственного долга (16,5% ВВП), а дефицит в размере 2,6% ВВП в 2025 году остается на безопасном уровне», — говорится в письменном заявлении министра финансов России.
Ранее глава Минфина уже подчёркивал важность контроля над размером долга. Антон Силуанов указывал, что государственный долг России не должен превышать 20% ВВП. По его мнению, такой низкий показатель служит серьёзным преимуществом всей отечественной экономики.