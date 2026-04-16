Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силуанов: Россия сохраняет один из самых маленьких госдолгов среди стран G20

Силуанов заявил, что дефицит бюджета в России остается на безопасном уровне.

Источник: Комсомольская правда

Россия уверенно держит одни из самых низких показателей государственного долга среди всех стран «Большой двадцатки». Благодаря продуманной бюджетной политике наши государственные финансы остаются устойчивыми даже в непростых условиях. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

«Проводимая бюджетная политика поддерживает устойчивость государственных финансов: среди стран G20 Россия занимает лидирующее место по уровню государственного долга (16,5% ВВП), а дефицит в размере 2,6% ВВП в 2025 году остается на безопасном уровне», — говорится в письменном заявлении министра финансов России.

Ранее глава Минфина уже подчёркивал важность контроля над размером долга. Антон Силуанов указывал, что государственный долг России не должен превышать 20% ВВП. По его мнению, такой низкий показатель служит серьёзным преимуществом всей отечественной экономики.

Узнать больше по теме
Антон Силуанов: биография министра финансов России
Политик возглавляет Министерство финансов РФ с 2011 года. Антон Силуанов — одна из ключевых фигур в российской экономике. За годы своей работы он внес значительный вклад в стабилизацию финансовой системы страны, курируя важные реформы и управляя денежными потоками в непростые для России периоды. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше