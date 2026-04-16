Цены на гостиницы в Волгограде резко снизились после подорожания

В Волгограде заметно снизилась стоимость номеров в местах размещения. По данным Волгоградстата, больше всего упали цены на трехзвездочные гостиницы.

Так, сутки проживания в таких отелях стоят в среднем 2552 рубля, что на 7,2% меньше, чем было на предыдущей неделе. Номер в мотеле стоит 2053 рубля — цена снизилась на 2,1%. Почти на 6% теперь дешевле провести сутки в четырехзвездочных гостиницах. В среднем здесь можно снять номер за 35552 рубля. Стали также доступнее и хостелы. Средняя цена суточного проживания составила 1053 рубля.

Напомним, неделей ранее сообщалось о подорожании номеров в гостиницах и мотелях Волгограда в преддверии майских праздников. Например, стоимость суток в трехзвездочных отелях за несколько дней прибавила более, чем на 6%.

Бьют рекорды и цены на майский отдых на турбазах. Например, аренда домика на несколько человек может достигать 30 тысяч рублей.