Цены на гостиницы в Волгограде резко снизились после подорожания

Так, сутки проживания в таких отелях стоят в среднем 2552 рубля, что на 7,2% меньше, чем было на предыдущей неделе. Номер в мотеле стоит 2053 рубля — цена снизилась на 2,1%. Почти на 6% теперь дешевле провести сутки в четырехзвездочных гостиницах. В среднем здесь можно снять номер за 35552 рубля. Стали также доступнее и хостелы. Средняя цена суточного проживания составила 1053 рубля.