Виноделы Севастополя получат субсидию на молодые виноградники

«Субсидия покрывает до 80% затрат на молодые и плодоносящие виноградники», — отметили власти.
Полученные деньги аграрии смогут использовать на установку шпалер, противоградной сетки, систем орошения, мелиорацию, а также на раскорчевку и рекультивацию.
«Департамент сельского хозяйства принимает заявки до 27 апреля. В этом году на поддержку отрасли планируют направить более 263 миллионов рублей», — добавили в правительстве.
В 2025 году за счет субсидий были проведены агротехнические работы на площади более 3,7 тысячи гектаров, напомнили власти.
В начале апреля министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк выразил мнение, что отрасль виноградарства и виноделия в Крыму необходимо особенно активно развивать в двух нишах, на которые стали направлять до 80% государственной поддержки. Речь о категориях, через призму которых следует рассматривать перспективность всей отрасли: микровиноделие, производство винограда и хозяйства с закрытым производственным циклом.