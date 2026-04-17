Виноделы Севастополя получат субсидию на молодые виноградники

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости Крым. Больше 263 миллионов рублей выделили виноградарям и виноделам Севастополя на уход за виноградниками в этом году. Об этом сообщили в правительстве города.

Источник: РИА "Новости"

«Субсидия покрывает до 80% затрат на молодые и плодоносящие виноградники», — отметили власти.

Полученные деньги аграрии смогут использовать на установку шпалер, противоградной сетки, систем орошения, мелиорацию, а также на раскорчевку и рекультивацию.

«Департамент сельского хозяйства принимает заявки до 27 апреля. В этом году на поддержку отрасли планируют направить более 263 миллионов рублей», — добавили в правительстве.

В 2025 году за счет субсидий были проведены агротехнические работы на площади более 3,7 тысячи гектаров, напомнили власти.

В начале апреля министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк выразил мнение, что отрасль виноградарства и виноделия в Крыму необходимо особенно активно развивать в двух нишах, на которые стали направлять до 80% государственной поддержки. Речь о категориях, через призму которых следует рассматривать перспективность всей отрасли: микровиноделие, производство винограда и хозяйства с закрытым производственным циклом.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше