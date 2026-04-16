Фрадков: инвестиции физлиц помогут раскрыть экспортный потенциал ОПК

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Инвестиции физических лиц в оборонно-промышленный комплекс (ОПК) могут стать действенным инструментом привлечения средств в развитие отечественного машиностроения и способствовать реализации экспортного потенциала отрасли. Об этом заявил председатель ПСБ и глава Экспертного совета по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса Государственной думы Петр Фрадков.
Он принял участие в совместном заседании Экспертного совета по развитию внешнеэкономической деятельности в промышленности и торговле Государственной думы и Комитета по развитию внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения Союза машиностроителей России.
«Облигации, прямое участие в капитале организации, современные финансовые инструменты, в частности цифровые финансовые активы — это направления, которые имеют большой потенциал для привлечения финансирования бизнеса, и наша задача — понять, как эти инструменты будут работать не только в гражданском сегменте, а именно в оборонно-промышленном комплексе. Необходимо комплексно проработать инициативу по привлечению средств граждан в ОПК», — отметил Фрадков.
Он добавил, что на фоне интереса зарубежных партнеров к российским технологиям и продукции, защищенные доходные инвестиции могут привлечь средства инвесторов — физических лиц.