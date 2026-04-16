Bloomberg: крупнейший НПЗ Африки довел поставки топлива в Европу до 50 тыс. б/с

ХАРАРЕ, 16 апреля. /ТАСС/. Нефтеперерабатывающий завод самого богатого человека Африки — миллиардера Алико Данготе в Нигерии — в марте поставил в Европу 50 тыс. баррелей топлива в сутки. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.
Самый крупный в Африке НПЗ Данготе мощностью 650 тыс. баррелей в сутки наращивает отгрузку топлива в Европу на фоне войны в Персидском заливе, которая нарушила привычные цепочки поставок через Ормузский пролив, отмечает агентство. Завод стоимостью $20 млрд пользуется выгодными ценами на нефть в Нигерии — лидере по ее добыче на Африканском континенте. Наибольшую популярность в Европе имеет производимое Данготе авиационное топливо — керосин.
Представитель консалтинговой компании FGE NexantECA Силинь Там считает, что, «учитывая особую зависимость Европы от авиационного топлива, поставляемого через Ормузский пролив, можно ожидать увеличения поставок продукции Данготе в Европу».
Данготе недавно объявил о планах инвестировать $40 млрд в развитие нефтепереработки. Он намерен увеличить мощность его НПЗ с 650 тыс. до 1,4 млн баррелей в сутки.