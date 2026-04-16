18 апреля пройдет День открытых дверей в нижегородских колледжах

Единый день открытых дверей в рамках программы «Профессионалитет» охватит 49 образовательных организаций Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. С 2025 года проект реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного президентом Владимиром Путиным. В регионе уже функционируют 16 кластеров, где обучение ведется в тесной связке с реальным сектором экономики, а до конца года планируется запуск еще трех площадок.
Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков подчеркнул значимость мероприятия для будущих абитуриентов: «День открытых дверей в учреждениях СПО — это реальный шанс для будущих студентов узнать нюансы образовательной программы, оценить свои возможности, а главное — найти ту специальность, к которой лежит душа. Осознанный выбор профессионального пути и образовательной траектории — вот ключевая цель таких мероприятий по всей стране. Сегодня наши колледжи и техникумы могут предложить молодёжи гораздо больше, чем просто теоретические знания. “Профессионалитет” — это тесное взаимодействие с производственными партнёрами и ведущими работодателями региона, практико-ориентированные образовательные программы, сжатые сроки обучения и гарантированное трудоустройство».
Для гостей подготовлены родительские собрания, экскурсии по мастерским и мастер-классы по востребованным профессиям. С полным списком площадок и точными адресами кластеров можно ознакомиться на официальном сайте правительства Нижегородской области.
