Минэкономразвития: ЦУР являются вопросом экономической стабильности

ДУШАНБЕ, 16 апреля. /ТАСС/. Цели устойчивого развития (ЦУР) связаны не только с международной повесткой, но и с экономической и социальной стабильностью стран. Такое мнение озвучил представитель Министерства экономического развития РФ в Таджикистане Дмитрий Синельников на II Международной научно-практической конференции в Душанбе.
«Тема устойчивого развития сегодня является не только частью международной повестки — это вопрос экономической устойчивости, социальной стабильности и безопасности наших стран», — сообщил он. По словам Синельникова, достижение ЦУР является одним из ключевых приоритетов РФ, и его залогом является экономический рост. Экономист подчеркнул, что ЦУР ООН являются ключевым элементом большой системы индикаторов, необходимых для обеспечения благополучия всех жителей планеты, и Россия исходит из универсальности и неделимости экономического, социального и экологического аспектов устойчивого развития.
В данном контексте он отметил развитие экономических отношений РФ с другими странами, в частности, с Таджикистаном. «Достижение ЦУР — это, в первую очередь, результат взаимовыгодного партнерства. Сотрудничество России с Таджикистаном уже является примером того, как такое сотрудничество возможно», — подчеркнул представитель министерства, добавив, что в этом процессе есть «много положительных моментов, проектов, которые можно расширить на регион».
В ходе выступления Синельников представил сборник технологических решений, который включает более 120 предложений российских компаний по различным направлениям. «Представленные проекты способствуют не только экономическому развитию, но и создают сопутствующие выгоды для населения и окружающей среды», — пояснил он. «Россия сегодня обладает широким спектром готовых технологических решений, которые могут быть сделаны под задачи Таджикистана и в целом Центрально-Азиатского региона», — резюмировал Синельников.
II Международная научно-практическая конференция «Вклад Таджикистана в реализацию Целей устойчивого развития и зеленой дипломатии» состоялась в рамках Международного форума «Сотрудничество ради устойчивого развития: Зеленое. Цифровое. Умное», который проходит в таджикской столице с 14 апреля с участием представителей международных и региональных организаций, дипломатов, ученых, экспертов из многих стран. В рамках форума организованы различные мероприятия, в том числе, молодeжный экологический форум, бизнес-форум, выставки научных и инновационных проектов, олимпиады, конкурсы и другие. Форум завершит свою работу 18 апреля.