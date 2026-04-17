Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 17 апреля перед большими выходными

Нацбанк Беларуси поднял курс евро и курс доллара и опустил курс российского рубля на 17 апреля, пятницу.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком скорректированы валютные курсы на 17 апреля, пятницу. В итоге заметно подросли курс евро и курс доллара, а курс российского рубля понизился.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На пятницу, 17 апреля, Национальный банк определил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8328 белорусского рубля, 1 евро — 3,3368 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7438 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, установленными на четверг, 16 апреля, курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля понизился в пятницу, 17 апреля.

В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0135 белрубля, курс евро увеличился на 0,0159 белрубля, а курс российского рубля понизился на 0,0392 белрубля.

Еще адвокат сказала, как белорусам получить 13 зарплату на работе.

