В сети «бумажного НДС» на ₽1,2 трлн нашли 100 директоров из колонии

Крупнейшая в России мошенническая сеть «бумажного НДС» включала компании, подставными директорами которых числились более 100 человек из исправительной колонии, рассказал РБК источник, знакомый с деталями расследования, и подтвердил источник, принимавший участие в «разматывании» сети.
В ходе работы выяснилось, что у более чем 800 связанных с «площадкой» юридических лиц, должностные лица были зарегистрированы в одном из небольших регионов Приволжского федерального округа, рассказал один из источников РБК. «Более того, у 190 этих фирм руководителями числились 100 человек, которые получали официальный доход в исправительной колонии», — добавил он.
«Подставных директоров могли фиктивно оформлять по паспортам заключенных», — объяснил другой источник РБК, знакомый с деталями расследования.
Крупнейшая в России сеть «бумажного» НДС была раскрыта в ходе совместной операции ФСБ, ФНС, СК и МВД при содействии Генпрокуратуры. Налоговики установили, что через гигантскую «схемную» площадку — более 4800 связанных между собой фирм с почти 40 000 клиентов — за 2023−2025 годы подготовили документы для фиктивных вычетов на 1,2 трлн руб.
«Работа шла порядка трех месяцев, а объем бумажного НДС стал понятен после определения контура площадки», — описывает источник РБК. Анализ показал, что несмотря на огромный масштаб, площадка «бумажного НДС» работала по стандартным клише, рассказывает источник, близкий к следствию: «В общих чертах, все по классике. “Технички” и “однодневки” генерили схемный НДС и продавали его реальным компаниям через сеть посредников».
Ключевые решения, определявшие работу сети, по словам источника РБК, «принимались в Москве», ее IT-инфраструктура базировалась на серверах, размещенных в одной из стран Евросоюза, а продажа схемных вычетов шла через посредников в разных регионах.
Правоохранительные органы сейчас устанавливают степень осведомленности руководителей и бенефициаров компаний, которые пользовались «площадкой», сказал источник РБК, близкий к следствию.
По его словам, если клиенты не докажут реальность своих сделок и проигнорируют требования налоговиков, будет рассматриваться вопрос о выездных проверках. «Тогда материалы будут передаваться в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел», — заключил источник РБК, добавив, что накануне по делу «бумажного НДС» прошли обыски по более чем 20 адресам.
