Postimees: ЕС намерен одобрить кредит для Украины на следующей неделе

Евросоюз планирует в ближайшее время утвердить новый финансовый пакет помощи Украине, предусматривающий кредит в размере 90 миллиардов евро, пишет издание Postimees.
Ожидается, что эти инициатива будет рассмотрена на уровне Совета ЕС по иностранным делам в ближайшие дни. В повестке встречи — как параметры финансовой поддержки Киева, так и новые ограничительные меры против Москвы.
Таким образом, европейские страны намерены одновременно усилить экономическую помощь Украине и продолжить санкционное давление на Россию, увязывая эти шаги в рамках единой политической линии.
Ранее сообщалось, что в 2026 году государственный долг Украины достигнет 122,6% от объёма её валового внутреннего продукта. Далее, в 2027 году, этот показатель, как ожидается, увеличится до 137,1%.