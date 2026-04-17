Postimees: ЕС намерен одобрить кредит для Украины на следующей неделе

ЕС намерен одобрить кредит 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против России на следующей неделе.

Источник: Аргументы и факты

Евросоюз планирует в ближайшее время утвердить новый финансовый пакет помощи Украине, предусматривающий кредит в размере 90 миллиардов евро, пишет издание Postimees.

Ожидается, что эти инициатива будет рассмотрена на уровне Совета ЕС по иностранным делам в ближайшие дни. В повестке встречи — как параметры финансовой поддержки Киева, так и новые ограничительные меры против Москвы.

Таким образом, европейские страны намерены одновременно усилить экономическую помощь Украине и продолжить санкционное давление на Россию, увязывая эти шаги в рамках единой политической линии.

Ранее сообщалось, что в 2026 году государственный долг Украины достигнет 122,6% от объёма её валового внутреннего продукта. Далее, в 2027 году, этот показатель, как ожидается, увеличится до 137,1%.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше