В Госдуме назвали сроки индексации военных пенсий

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Военные пенсии в России будут проиндексированы с 1 октября, сейчас заложен уровень индексации в 4%, но окончательная цифра может появиться в сентябре. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«С 1 октября будут проиндексированы пенсии военных пенсионеров. Это не только пенсионеры, которые получают пенсии по линии Минобороны, но и по линии всех силовых ведомств», — сказал парламентарий.
Он напомнил, что, в отличие от страховых и социальных пенсий, которые были увеличены ранее в 2026 году, у военных пенсий свой формат индексации, он зависит от того, как будет изменен размер денежного довольствия военнослужащих. Сейчас в бюджете на 2026 год заложен размер индексации в 4%, однако, напомнил Нилов, в 2025 году правительство перед индексацией военных пенсий увеличило эту цифру.
«Что будет с военными пенсиями в этом году — покажет время, покажет сентябрь. Пока индекс заложен в 4%, и все военные пенсионеры начнут получать с 1 октября проиндексированную пенсию», — сказал депутат.