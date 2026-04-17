На Камчатке земли Минобороны РФ передают для размещения судоремонтных мощностей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 апреля. /ТАСС/. Работа по передаче неиспользуемых земельных участков в собственность региона для размещения на них судоремонтных мощностей ведется на Камчатке. При этом в 2025 году объем рынка судоремонтных работ на Камчатке вырос на 20% по сравнению с 2024-м, сообщается на сайте краевого правительства.
«В регионе прорабатывается передача земельных участков Минобороны России в региональную собственность для размещения судоремонтных мощностей, параллельно решается вопрос обеспечения судоремонтных предприятий доступом к причальной инфраструктуре и совершенствуются действующие меры государственной поддержки отрасли, включая субсидии, льготное финансирование и сопровождение инвестиционных проектов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на территории одного из таких участков площадью 8,5 га может быть реализован инвестиционный проект совместно с ООО «Авача». Проект предполагает строительство современных производственных корпусов, создание наклонных береговых площадок для подъема судов и глубокая модернизация причалов.
Судоремонтная отрасль занимает второе место по объему промышленного производства среди всех обрабатывающих отраслей края.