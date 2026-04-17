Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке земли Минобороны РФ передают для размещения судоремонтных мощностей

На одном из участков могут быть построены производственные корпуса, наклонные береговые площадки, а также проведена модернизация причалов.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 апреля. /ТАСС/. Работа по передаче неиспользуемых земельных участков в собственность региона для размещения на них судоремонтных мощностей ведется на Камчатке. При этом в 2025 году объем рынка судоремонтных работ на Камчатке вырос на 20% по сравнению с 2024-м, сообщается на сайте краевого правительства.

«В регионе прорабатывается передача земельных участков Минобороны России в региональную собственность для размещения судоремонтных мощностей, параллельно решается вопрос обеспечения судоремонтных предприятий доступом к причальной инфраструктуре и совершенствуются действующие меры государственной поддержки отрасли, включая субсидии, льготное финансирование и сопровождение инвестиционных проектов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на территории одного из таких участков площадью 8,5 га может быть реализован инвестиционный проект совместно с ООО «Авача». Проект предполагает строительство современных производственных корпусов, создание наклонных береговых площадок для подъема судов и глубокая модернизация причалов.

Судоремонтная отрасль занимает второе место по объему промышленного производства среди всех обрабатывающих отраслей края. В 2025 году объем рынка судоремонтных работ вырос на 20% по сравнению с 2024 годом.