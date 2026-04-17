«Известия»: в Росавиации предложили ограничить провоз пауэрбанков в самолетах

В конце февраля ТАСС сообщали в пресс-службе авиакомпании, что в самолете, следовавшем по рейсу Екатеринбург — Стамбул, произошло задымление пауэрбанка одного из пассажиров. Устройство удалось потушить, борт благополучно приземлился в турецком аэропорту.
Как пишут «Известия» со ссылкой на отчет, решение экипажа о продолжении полета было обоснованным после ликвидации возгорания. В комиссии Уральского МТУ Росавиации указали на недостаток в нормативно-правовых актах РФ — отсутствие прямого запрета на использование пауэрбанков в полете.
В документе говорится, что авиавластям следует рассмотреть возможность ограничения или полного запрета использования устройств на борту в течение всего полета на фоне повторяющихся инцидентов, отмечает газета. Такие изменения предлагается внести в воздушное законодательство.
Пауэрбанки нельзя использовать на всех этапах полета и заряжать от источников питания в кресле или на борту самолета, подчеркивают «Известия» со ссылкой на обновленные рекомендации. Портативные зарядные устройства должны быть упакованы так, чтобы были исключены риски короткого замыкания.
Литий-металлические аккумуляторы должны содержать не более двух грамм лития, для литий-ионных установлено ограничение по удельной мощности — не более 100 Вт/ч.
«Уральские авиалинии», S7 Airlines, «Аэрофлот» и Azur Air уже руководствуются такими рекомендациями, сообщили изданию в пресс-службах авиакомпаний.