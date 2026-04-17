На Чукотке в 2026 году из аварийного жилья переселят более 180 человек

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Более 3 тыс. кв. м ветхого жилья будет расселено на Чукотке в 2026 году, что позволит улучшить жилищные условия для 180 человек. Об этом сообщили ТАСС в окружном правительстве.
«В 2026 году будет расселено более 3 тыс. кв. м ветхого жилья, что позволит улучшить жилищные условия для 180 человек. Всего в округе будет построено 10 тыс. кв. м жилья», — цитирует пресс-служба слова губернатора Чукотки Владислава Кузнецова.
В 2025 году новое жилье в Анюйске, Снежном, Ваегах, Нешкане и Инчоуне получили 54 семьи, которые раньше жили в аварийных домах. Также до конца 2028 года в округе планируется сдать более 280 арендных квартир.