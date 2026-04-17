Военные пенсионеры осенью начнут получать повышенные выплаты: на сколько проиндексируют пенсии

В России с 1 октября 2026 года планируют проиндексировать военные пенсии. Их размер намерены поднять на 4%. Однако эта цифра не является окончательной. Так сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов в диалоге с ТАСС.
Парламентарий пояснил, что размер военных пенсий в РФ зависит от денежного довольствия военнослужащих. Он уведомил, что октябрьская индексация затронет пенсионеров, получающих выплаты по линии всех силовых ведомств.
«Пока индекс заложен в 4%, и все военные пенсионеры начнут получать с 1 октября проиндексированную пенсию», — заключил Ярослав Нилов.
В РФ также начали по-новому назначать страховые пенсии для многодетных родителей. С 2026 года при выходе на пенсию таким мамам будет назначаться больше стажа. За каждого родившегося ребенка теперь будут давать по полтора года.