Андрей Сойнов возглавит Иркутский авиационный завод с 20 апреля

Прежний руководитель Александр Вепрев стоял у руля завода с 2008 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутский авиационный завод получит нового генерального директора. С 20 апреля 2026 года филиал ПАО «Яковлев» возглавит Андрей Сойнов. До этого он работал в Комсомольске-на-Амуре, где руководил производственным центром и занимался серийным выпуском самолетов «Суперджет-100».

— Опыт Сойнова особенно пригодится в начальный и самый ответственный период эксплуатации новых лайнеров МС-21−310, — сказал глава ОАК Вадим Бадеха.

Прежний руководитель Александр Вепрев стоял у руля завода с 2008 года. Под его руководством освоили выпуск Як-130, истребителей Су-30СМ и запустили самую современную в России поточную линию для МС-21. В 2024 году Вепрев получил звание Героя Труда России.