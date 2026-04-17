Андрей Сойнов возглавит Иркутский авиационный завод с 20 апреля

Иркутский авиационный завод получит нового генерального директора. С 20 апреля 2026 года филиал ПАО «Яковлев» возглавит Андрей Сойнов. До этого он работал в Комсомольске-на-Амуре, где руководил производственным центром и занимался серийным выпуском самолетов «Суперджет-100».
Прежний руководитель Александр Вепрев стоял у руля завода с 2008 года. Под его руководством освоили выпуск Як-130, истребителей Су-30СМ и запустили самую современную в России поточную линию для МС-21. В 2024 году Вепрев получил звание Героя Труда России.