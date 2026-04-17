Новосибирцам дали прогноз по ценам на новостройки

НОВОСИБИРСК, 17 апреля, ФедералПресс. Рынок недвижимости продолжает трансформироваться. Эксперт объяснил, почему в Сибири не стоит ждать резкого снижения цен на квартиры.

Источник: Reuters

«Многие рассчитывают на серьёзные скидки от застройщиков — вплоть до 30−40%. Однако на практике такие сценарии маловероятны», — цитирует слова специалиста по недвижимости Максима Омельянчука издание «Сиб.фм».

Эксперт добавил, что разговоры о том, что рынок недвижимости может обвалиться в ближайшее время, не имеют под собой реальной основы. Сейчас застройщики занимают порядка 20% всех кредитных портфелей у банков. Если учесть ипотечные займы населения на новостройки, получится порядка 50%.

Если рынок недвижимости обвалится, проблемы будут и у всего банковского сектора. Реалистичнее в таких условиях ждать не снижения цен на жилье, а заморозку вкладов или резкий рост инфляции.

Ранее сообщалось о том, что цены на некоторые товары в Новосибирской области росли очень быстрыми темпами. Однако в среднем годовая инфляция начала снижаться.