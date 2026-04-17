Комсомольская птицефабрика стала одним из победителей Международного конкурса «ГЕММА 2025»

Предприятие отметили золотой статуэткой за яйцо куриное пищевое столовое отборной категории и первой категории.

Источник: AmurMedia

В рамках официальной онлайн-трансляции 15 апреля были объявлены победители Финального этапа Международного конкурса «Лучшие товары и услуги — ГЕММА» по итогам 2025 года. Это международный независимый конкурс качества для производителей продукции и сервиса в разных областях экономики. По результатам расширенной экспертной оценки в состав победителей вошла Комсомольская птицефабрика, подтвердившая высокий уровень качества продукции, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

«Высшей награды проекта — Золотой статуэтки “ГЕММА” — по итогам 2025 года была удостоена Комсомольская птицефабрика — предприятие пищевой отрасли, отмеченное в Финальном этапе за яйцо куриное пищевое столовое отборной категории (С0) и первой категории (С1), соответствующее требованиям ГОСТ», — говорится в сообщении.

Финальный этап конкурса объединил победителей из 20 регионов России в составе Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского, Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов. В числе участников заключительного этапа — представители пищевой индустрии, производственно-технического сектора, медицины, образования и сферы услуг".

Победа предприятия Хабаровского края имеет особое значение, поскольку речь идет о продукции повседневного спроса, качество которой непосредственно связано с устойчивостью производственных процессов, соблюдением нормативных требований и стабильностью потребительских характеристик. В таких категориях особенно высока роль технологической дисциплины, надежности производственного цикла и способности предприятия обеспечивать предсказуемый результат на постоянной основе.

«Производители куриного яйца из региона регулярно участвуют в крупных российских и международных выставках, где завоевывают первые места и награды. Это подтверждает высокое качество их продукции, ежедневно поступающей на столы жителей. В этом году на Международном конкурсе “Лучший продукт года — 2026” в Москве были отмечены наградами яйца различных категорий, а также обогащенные йодом, омега-3 и витаминами, меланж и пастеризованное жидкое яйцо», — отметили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия края.

Как отметили организаторы, участие в Финальном этапе особенно показательно еще и потому, что к нему допускаются только те организации, которые ранее успешно прошли Отборочный этап и затем подтвердили качество своей продукции в рамках последующей, более глубокой экспертной оценки. Именно поэтому победа на данном уровне воспринимается как результат последовательной работы, устойчивости профессионального подхода и способности поддерживать высокий стандарт качества.

Напомним, Международный конкурс «Лучшие товары и услуги — ГЕММА» проводится с 2002 года и за это время сформировался как устойчивая площадка независимой оценки, объединяющая предприятия различных отраслей экономики России.