«Росэнергоатом» может ускорить процесс строительства АЭС в Хабаровском крае

Первый заместитель главы концерна «Росэнергоатом» Александр Хвалько в ходе совещания о развитии электроэнергетики в Дальневосточном федеральном округе, которое прошло в Совете Федерации, рассказал о возможности ускорить процесс реализации проекта по строительству АЭС в Хабаровском крае. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на агентство «Интерфакс», соответствующее обращение направил глава региона Дмитрий Демешин.
По словам Александра Хвалько, в правительстве Хабаровского края объясняют необходимость более раннего ввода в эксплуатацию энергоблоков атомной электростанции прогнозом роста потребления электроэнергии. Как отметил исполняющий обязанности министра энергетики субъекта Александр Чипизубов, который принимал участие в совещании, в регионе в 2025 году был достигнут исторический максимум потребления — 1980 мегаватт. При этом строятся новые объекты, которых также нужно будет в будущем запитать.
— Госкорпорация готова к реализации в более ранние сроки относительно тех параметров генсхемы до 2042 года, притом что профильными ведомствами будет выполнена верификация прогноза энергопотребления и, соответственно, подтверждения будут направлены в наш адрес, — прокомментировал просьбу губернатора Дмитрия Демешина Александр Хвалько.
Напомним, что под проект строительства атомной электростанции ранее рассматривались площадки в Солнечном районе Хабаровского края и на тихоокеанском побережье. Если такой объект появится в Солнечном районе, то это даст возможности для развития всего промышленного узла в непосредственной близости к Комсомольску-на-Амуре, где находятся крупнейшие промышленные предприятия Дальнего Востока.