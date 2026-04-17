«Росэнергоатом» может ускорить процесс строительства АЭС в Хабаровском крае

По словам Александра Хвалько, в правительстве Хабаровского края объясняют необходимость более раннего ввода в эксплуатацию энергоблоков атомной электростанции прогнозом роста потребления электроэнергии. Как отметил исполняющий обязанности министра энергетики субъекта Александр Чипизубов, который принимал участие в совещании, в регионе в 2025 году был достигнут исторический максимум потребления — 1980 мегаватт. При этом строятся новые объекты, которых также нужно будет в будущем запитать.