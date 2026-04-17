В аэропорту Калининграда возможны изменения в расписании

«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/ из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении.