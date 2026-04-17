Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Калининграда возможны изменения в расписании

Это может произойти из-за ограничений в Ленобласти.

КАЛИНИНГРАД, 17 апреля. /ТАСС/. Изменения расписания возможны в авиагавани Калининграда из-за временных ограничений на использование воздушного пространства Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/ из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении.