В аэропорту Калининграда возможны изменения в расписании

КАЛИНИНГРАД, 17 апреля. /ТАСС/. Изменения расписания возможны в авиагавани Калининграда из-за временных ограничений на использование воздушного пространства Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/ из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении.