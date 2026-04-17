В крае стартовал конкурс детских плакатов «Нарисуй Финфест»

Отметим, что конкурс «Нарисуй Финфест» является значимой частью подготовки к краевому семейному финансовому фестивалю. В прошлом году он объединил сотни участников со всего края. Дети представили свое видение тем финансовой грамотности, а лучшие плакаты легли в основу визуального образа фестиваля, а также в формате открыток были представлены на Всероссийской конференции по обмену опытом и представлению лучших практик в сфере повышения финансовой грамотности. Творческий конкурс позволяет вовлечь в эту работу самых юных жителей края и сделать сложные финансовые темы понятными и близкими через язык искусства.