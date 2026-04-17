В крае стартовал конкурс детских плакатов «Нарисуй Финфест»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. К участию в конкурсе детских плакатов «Нарисуй Финфест» приглашаются обучающиеся художественных кружков, организаций дополнительного образования, художественных школ и училищ в возрасте от 7 до 18 лет.
Конкурс проводит Региональный центр финансовой грамотности. Прием заявок продлится до 3 мая 2026 года.
Участникам предлагается не просто нарисовать плакат, а визуально представить темы финансовой грамотности. В своих работах художники могут показать, как формируется семейный бюджет, почему важно планировать расходы и делать накопления, как распознавать мошеннические схемы и принимать взвешенные финансовые решения. Плакаты победителей и призеров станут частью оформления краевого семейного финансового фестиваля, который состоится в октябре. Они будут использованы в афишах и на площадках просветительских мероприятий.
Имена победителей станут известны не позднее 18 мая.
Подробные условия участия размещены в положении о конкурсе.
Отметим, что конкурс «Нарисуй Финфест» является значимой частью подготовки к краевому семейному финансовому фестивалю. В прошлом году он объединил сотни участников со всего края. Дети представили свое видение тем финансовой грамотности, а лучшие плакаты легли в основу визуального образа фестиваля, а также в формате открыток были представлены на Всероссийской конференции по обмену опытом и представлению лучших практик в сфере повышения финансовой грамотности. Творческий конкурс позволяет вовлечь в эту работу самых юных жителей края и сделать сложные финансовые темы понятными и близкими через язык искусства.