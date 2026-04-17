Интеграцию в сфере статистики за 5 лет обсудили в ЕАЭС

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 17 апр — Sputnik. В Евразийской экономической комиссии представили, как используют новые источники данных для официальной статистики в специальном обзоре.

«Документ фиксирует системный переход национальных статистических служб от традиционных обследований к многоисточниковой модели производства данных», — говорится в сообщении ЕЭК.

Консультативный комитет по статистике подвел итоги программы интеграции в этой сфере за 2021−2025 годы.

«Новые источники данных — это не просто технологический апгрейд, а смена парадигмы официальной статистики», — заявил министр ЕЭК Данияр Иманалиев.

По его словам, стратегическая задача Комиссии — превратить разрозненные национальные инициативы в согласованную экосистему доверенных данных, где статистические службы эволюционируют от эксклюзивных производителей информации к интеграторам и гарантам её качества.

«Несмотря на различия в темпах цифровизации и существующие методологические барьеры, мы видим чёткий вектор движения к сопоставимым, оперативным и детализированным показателям, которые станут надёжной доказательной основой для принятия экономических решений и углубления евразийской экономической интеграции в условиях цифровой трансформации», — добавил он.

Комиссия одобрила методологические дополнения, касающиеся формирования официальной статистической информации ЕАЭС об объёме и индексе промышленного производства с учетом применения паритета покупательной способности валют.

Следующее заседание Консультативного комитета по статистике запланировано на октябрь 2026 года.