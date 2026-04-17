Миллионы россиян попадут под контроль ФНС: налоговая возьмется за «серые» доходы

Около 7−10 миллионов россиян с 2027 года могут попасть под контроль ФНС при наличии неподтвержденных безналичных доходов свыше 2,4 миллионов рублей в год. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.
Речь идет о тех, кто регулярно получает доход от услуг, аренды или торговли, но не зарегистрирован как самозанятый или индивидуальный предприниматель. По данным издания, в зоне внимания окажутся и граждане со смешанными источниками дохода.
Особое внимание вызовут регулярные поступления от разных отправителей и стабильные переводы на сумму от 200 тысяч рублей в месяц. Эксперты издания не исключают роста «серых» схем.
Ранее ФСБ и ФНС выявили схему уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость. Была раскрыта масштабная сеть «бумажного» НДС. По данным ведомств, компании сформировали фиктивные вычеты на сумму более 1,2 триллиона рублей. В офисах ряда организаций прошли обыски.