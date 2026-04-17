«Мир квартир» назвал самые выгодные города для покупки квартир под аренду

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Покупка жилья под сдачу в аренду быстрее всего окупается в Грозном, Нижнем Тагиле и Мурманске. Об этом говорится в материалах федерального портала «Мир квартир», которые есть в распоряжении ТАСС.
«Самым доходным городом в стране оказался Грозный, где квартира стоит 5 766 150 рублей, а ее аренда — 41 061 ₽/ мес. Доходность там оказалась равна 8,5%, а окупаемость — 11,7 года. Также высокие показатели выявлены у Нижнего Тагила (8,3% и 12,1 года), Мурманска (7,7% и 13 лет)», — отмечается в материалах.
На четвертом месте, по данным аналитиков, Астрахань, где доходность от приобретения квартиры для сдачи в аренду составляет 7,6%, а срок окупаемости — 13,2 года. Замыкает пятерку лидеров Хабаровск (7,5% и 13,3 года). В десятку также попали Томск (7% и 14,4 года), Магнитогорск (6,9% и 14,4 года), Ленинградская область (6,9% и 14,5 года), Тверь (6,9% и 14,5 года) и Подмосковье (6,7% и 14,8 года).
По словам генерального директора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко, подобное исследование аналитики проводили и в прошлом году. За год доходность квартир на вторичке уменьшилась (в 2025 году она была 6,4%), а окупаемость возросла (с 15,7 года в 2025-м). «Дело в том, что стоимость жилья увеличилась с тех пор на 11%, а аренда почти не изменилась — подросла всего на 1%. Москва не стала исключением, здесь показатели доходности и окупаемости также снизились (в 2025 году они составляли 4% и 24,9 года)» — пояснил он. Если во второй половине этого года ставки по ипотеке упадут, вырастет стоимость жилья, а аренда подешевеет, в результате доходность арендных квартир упадет еще больше и вырастет срок окупаемости.
Наименее выгодные квартиры с точки зрения сдачи в аренду квартиры находятся в Москве и Санкт-Петербурге. В среднем столичная квартира стоит 23 759 748 рублей, сдается за 70 320 ₽/мес., ее доходность составляет 3,6%, а окупаемость — 28,2 года. Недалеко от этих показателей ушли Санкт-Петербург (4,4% и 22,7 года), Курск (4,6% и 21,7 года), Чебоксары (4,7% и 21,4 года), Казань (4,8% и 20,9 года), Севастополь (4,8% и 20,7 года), Белгород (5% и 19,9 года), Махачкала (5% и 19,9 года), Саранск (5,1% и 19,8 года) и Сочи (5,1% и 19,8 года). В среднем по России доходность квартир составляет 5,8%, а окупаемость — 17,2 года.