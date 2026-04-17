Сбой в системе МВД парализовал онлайн-кредиты — банки ищут выход

Российские банки второй день не могут проверить подлинность паспортов клиентов из-за отключения профильного сервиса МВД. Об этом сообщают источники на финансовом рынке.
Доступ к данным оказался ограничен с 15 апреля. По словам участников рынка, речь идет о сервисе проверки паспортов через Систему межведомственного электронного взаимодействия. Источники в банках утверждают, что отключение произошло по линии МВД.
В Минцифры, как следует из разосланного банкам письма, сама система межведомственного взаимодействия работает штатно. При этом проблемы возникли с доступом к отдельным видам сведений и регламентированным запросам, что связано с управлением доступом со стороны владельцев данных.
Проверка паспортов — обязательная процедура. По закону о противодействии отмыванию средств банки обязаны удостовериться в действительности документа клиента перед началом обслуживания. Для этого кредитные организации направляют запросы в базу МВД, чтобы исключить использование недействительных или утраченных паспортов.
Ограничения в первую очередь затронули онлайн-сервисы. Как отмечают банкиры, выдача дистанционных кредитов оказалась затруднена. При личном визите клиента сотрудники могут проверить документ визуально, что позволяет частично компенсировать сбой.
Участники рынка считают ситуацию временной. Однако при длительном отсутствии доступа к сервису последствия могут затронуть розничный бизнес банков. По оценкам представителей отрасли, кратковременный простой не критичен, но затяжной сбой способен повлиять на ключевые процессы.
Дополнительной проблемой остается отсутствие четкого регламентирования таких случаев. Банки готовят обращение в Банк России с просьбой разъяснить порядок действий при недоступности сервиса МВД.
В качестве временных решений рассматривается использование данных цифрового профиля клиента или косвенная проверка через другие государственные системы. Эксперты также допускают снижение кредитных лимитов или перенос окончательной проверки на более поздний этап.
Подобные сбои уже происходили ранее — в 2023 году при переходе на онлайн-проверку через СМЭВ. Тогда доступ к данным также был ограничен на несколько дней.
По оценкам специалистов, крупные банки ежедневно направляют сотни тысяч запросов к этому сервису. Его недоступность усложняет работу, но не приводит к полной остановке операций, поскольку используются альтернативные механизмы проверки.
